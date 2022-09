MotoGP | Marquez ' rinfresca' il braccio | Marc tornerà come prima?

Flaccomen : RT @gponedotcom: Test a Misano finiti per Pecco: 'Ducati e Yamaha stanno facendo lavori opposti: io cerco maggiore velocità a centro curve,… - motosprint : #MotoGP #MisanoTest Dai miglioramenti della #Ducati al rientro di #Marquez, ecco le parole di #Bagnaia a fine test ?? - AZatt99 : Fun fact: #Marquez si fermò al Mugello occupando la posizione di miglior Honda in classifica dopo sei gare (corse d… -

L'immagine dice tutto: Marcaffonda il gomito nell'acqua fresca , come è solito fare quando lo poggia sull'asfalto. Il pilota Honda ha girato nei testdi Misano, ritrovando la sua RC 213V. Al di là dei tempi sul ...... sono alcune delle principali novità presentate dalle case nella prima giornata di test ufficialia Misano, caratterizzata dal positivo ritorno in pista di Marce dal solito Bagnaia (...Riscontri positivi al termine dei test di Misano Adriatico in casa Mooney VR46, con entrambi i piloti della compagine tra i primi cinque della classifica combinata. Nelle ultime prove… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...