Mostra Venezia | firmato protocollo intesa tra Ics e direzione Cinema e Audiovisivo Mic

(Adnkronos) – Presentato a Venezia, in occasione della 79esima Mostra d'Arte Cinematografica, presso l'Italian Pavilion dell'Hotel Excelsior, il protocollo d'intesa tra l'Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell'Italia attraverso lo Sport e la Cultura, e la direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura. "L'obiettivo della Convenzione è quello di rafforzare la reciproca collaborazione per promuovere l'espressione artistica, la formazione culturale e la comunicazione sociale anche attraverso le agevolazioni fiscali (tax credit) – si legge in una nota- il riconoscimento dei contributi automatici e selettivi, nonché la corresponsione dei contributi alle attività e alle iniziative di promozione ...

