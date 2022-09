Morte di Martina Rossi: il Coni di Arezzo premia uno dei due condannati per tentato stupro. Stupore dei genitori (Di mercoledì 7 settembre 2022) - Stupore che sfiora l'indignazione, quello della famiglia di Martina Rossi, quando ha appreso che Alessandro Albertoni, uno dei due condannati in via definitiva a 3 anni di reclusione per tentato stupro di gruppo nell'ambito dell'inchiesta sulla Morte della studentessa genovese, figura tra i premiati ad Arezzo con le benemerenze Coni per il territorio provinciale, con cerimonia in programma il 10 settembre L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 7 settembre 2022) -che sfiora l'indignazione, quello della famiglia di, quando ha appreso che Alessandro Albertoni, uno dei duein via definitiva a 3 anni di reclusione perdi gruppo nell'ambito dell'inchiesta sulladella studentessa genovese, figura tra iti adcon le benemerenzeper il territorio provinciale, con cerimonia in programma il 10 settembre L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Morte di Martina Rossi: il Coni di Arezzo premia uno dei due condannati per tentato stupro. Stupore dei genitori - frarinaldi : Il #Coni premia "per meriti pregressi" Alessandro #Albertoni, condannato in via definitiva a 3 anni per la morte di…