Monza: pranzo di squadra con Stroppa e Galliani (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non è un momento facile in casa Monza, ma la società è decisa a fare squadra con l’allenatore. L’amministratore delegato Adriano Galliani si è infatti recato a Monzello per pranzare insieme alla squadra e allo staff tecnico, ribadendo la vicinanza e il supporto al lavoro del gruppo e dell’allenatore, Giovanni Stroppa. “Abbiamo affrontato 5 delle prime 6 squadre in classifica, non dobbiamo dimenticarlo. La squadra sta comunque dando segnali di crescita”, le parole di ieri di Galliani all’Ansa. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non è un momento facile in casa, ma la società è decisa a farecon l’allenatore. L’amministratore delegato Adrianosi è infatti recato a Monzello per pranzare insieme allae allo staff tecnico, ribadendo la vicinanza e il supporto al lavoro del gruppo e dell’allenatore, Giovanni. “Abbiamo affrontato 5 delle prime 6 squadre in classifica, non dobbiamo dimenticarlo. Lasta comunque dando segnali di crescita”, le parole di ieri diall’Ansa. SportFace.

HeyImCla : Non ho preso i biglietti per Monza perché il lunedì dopo i miei festeggiano l’anniversario di matrimonio. Ho appena… - supersonico1986 : @FraPol19 I dipendenti del banco di monza erano in pausa pranzo. Ora arriva tutto. -