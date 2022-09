Mercato, Pjanic giocherà negli Emirati Arabi allo Sharjah FC (Di mercoledì 7 settembre 2022) Pjanic giocherà negli Emirati Arabi allo Sharjah FC: i dettagli Miralem Pjanic lascia il Barcellona e inizia una nuova avventura con lo Sharjah FC, club degli Emirati Arabi con cui ha raggiunto un accordo nelle ultime ore. ????? " ??????? " ???? ????? ???????? ? ???? ??????? ?????? ??????? " Miralem Pjani? " ( 32 ??? ) ??? ???? ?????? ?????? ?? ???? ??????? ???????? ?? ???? ?????? ?? ???? ???? ??????? ?? ?????? ??????? #???? ??????? pic.twitter.com/k4oK1tZ2aL— Sharjah ???? ??????? (@SharjahFC) September 7, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022)FC: i dettagli Miralemlascia il Barcellona e inizia una nuova avventura con loFC, club deglicon cui ha raggiunto un accordo nelle ultime ore. ????? " ??????? " ???? ????? ???????? ? ???? ??????? ?????? ??????? " Miralem Pjani? " ( 32 ??? ) ??? ???? ?????? ?????? ?? ???? ??????? ???????? ?? ???? ?????? ?? ???? ???? ??????? ?? ?????? ??????? #???? ??????? pic.twitter.com/k4oK1tZ2aL—???? ??????? (@FC) September 7, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportli26181512 : #Pjanic negli Emirati Arabi: è ufficiale, ha firmato per lo Sharjah Fc: L'ex centrocampista del Barcellona lascia l… - sportmediaset : Pjanic è dello Sharjah FC: ha firmato un triennale per la nuova avventura #Pjanic - sportli26181512 : #Pjanic in viaggio per gli Emirati: giocherà nello Sharjah Fc: L'ex centrocampista della Roma ha ottenuto lo svinco… - sportli26181512 : #Barcellona, Xavi annuncia: '#Pjanic ha deciso di lasciarci': L'ex centrocampista della Juventus non trova spazio n… - sportli26181512 : #Barcellona, #Pjanic se ne va: 'Offerta triennale dagli Emirati Arabi': Il bosniaco ha saltato la rifinitura in vis… -