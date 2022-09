Meghan Markle mette in guardia Kate: la Duchessa di Cambridge deve stare molto attenta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ancora scontri tra Meghan Markle e Kate Middleton, ma la Duchessa di Cambridge questa volta sembrerebbe aver messo davvero in guardia la cognata che adesso deve stare molto attenta. Fin dal suo ingresso nella famiglia reale dei Windsor Meghan Markle ha sempre dato del filo da torcere alla cognata Kate Middleton, così come notato dalla costante competizione alla quale le due donne si sono sottoposte con tanto si ‘scontri’ tra look e anche azioni che messe in atto in campo sanitario e non solo. Recentemente Meghan Markle ha messo in atto una nuova azione che ha definito le distanze tra lei e la cognata, dimostrando al ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ancora scontri traMiddleton, ma ladiquesta volta sembrerebbe aver messo davvero inla cognata che adesso. Fin dal suo ingresso nella famiglia reale dei Windsorha sempre dato del filo da torcere alla cognataMiddleton, così come notato dalla costante competizione alla quale le due donne si sono sottoposte con tanto si ‘scontri’ tra look e anche azioni che messe in atto in campo sanitario e non solo. Recentementeha messo in atto una nuova azione che ha definito le distanze tra lei e la cognata, dimostrando al ...

vogue_italia : “Nessuno sapeva come gestirli”: Meghan Markle e Mariah Carrey hanno molto di più in comune di quel si pensi ? - libertfly : Meghan Markle e quel completo rosso che nasconde un messaggio particolare - infoitcultura : Meghan Markle torna in scena e 'parla' attraverso un outfit monocromatico rosso pieno di significati - infoitcultura : Meghan Markle e Harry d’Inghilterra, sorrisi in platea e fischi per strada - infoitcultura : La maglia di cashmere di Meghan Markle segna il suo ritorno nel Regno Unito -