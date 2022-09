M5s punta i piedi, Dl Aiuti bis slitta in aula del Senato a martedì (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'approdo in aula del Senato del dl Aiuti bis slitta a martedì prossimo alle 12 (era calendarizzato per oggi). Un ulteriore ritardo che mette ancor di più in difficoltà cittadini e imprese alle prese con il caro-bollette. Non si sciolgono, infatti, i nodi relativi al superbonus e al docente esperto. A puntare i piedi sulle modifiche sono Movimento 5 stelle e "Alternativa c'è". Il provvedimento, secondo quanto stabilito dalla capigruppo e a meno di un accordo nei prossimi giorni, arriverà in aula con tutti gli emendamenti che sono oltre 400.La seduta sul dl Aiuti bis inizierà "alle ore 12, anche se" l'esame "non" dovesse essere "concluso in sede referente", ha puntualizzato il vicepresidente di turno Roberto Calderoli (Lega), prendendo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'approdo indeldel dlbisprossimo alle 12 (era calendarizzato per oggi). Un ulteriore ritardo che mette ancor di più in difficoltà cittadini e imprese alle prese con il caro-bollette. Non si sciolgono, infatti, i nodi relativi al superbonus e al docente esperto. Are isulle modifiche sono Movimento 5 stelle e "Alternativa c'è". Il provvedimento, secondo quanto stabilito dalla capigruppo e a meno di un accordo nei prossimi giorni, arriverà incon tutti gli emendamenti che sono oltre 400.La seduta sul dlbis inizierà "alle ore 12, anche se" l'esame "non" dovesse essere "concluso in sede referente", ha puntualizzato il vicepresidente di turno Roberto Calderoli (Lega), prendendo ...

