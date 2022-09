LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Uran vince al Monasterio de Tentudía, Evenepoel e Mas arrivano insieme al traguardo (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA DELLA Vuelta DOPO IL RITIRO DI ROGLIC PRIMOZ ROGLIC SI RITIRA 17.11 Evenepoel e Mas hanno chiuso a 5’11 da Rigoberto Uran, guadagnando 2” su Ayuso, 4” su Hindley e Rodriguez. 17.09 La top 10 della tappa della Vuelta di quest’oggi. Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) ha chiuso con un buon settimo posto. 1 URÁN Rigoberto EF Education-EasyPost 3:42:28 2 PACHER Quentin Groupama – FDJ 0:00 3 HERRADA Jesús Cofidis 0:02 4 SOLER Marc UAE Team Emirates 0:15 5 ELISSONDE Kenny Trek – Segafredo 0:26 6 CHAMPOUSSIN Clément AG2R Citroën Team 0:29 7 DE MARCHI Alessandro Israel – Premier Tech 0:46 8 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 0:55 9 GESBERT Élie Team Arkéa Samsic 1:09 10 CRADDOCK Lawson Team ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA CLASSIFICA DELLADOPO IL RITIRO DI ROGLIC PRIMOZ ROGLIC SI RITIRA 17.11e Mas hanno chiuso a 5’11 da Rigoberto, guadagnando 2” su Ayuso, 4” su Hindley e Rodriguez. 17.09 La top 10 delladelladi quest’. Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) ha chiuso con un buon settimo posto. 1 URÁN Rigoberto EF Education-EasyPost 3:42:28 2 PACHER Quentin Groupama – FDJ 0:00 3 HERRADA Jesús Cofidis 0:02 4 SOLER Marc UAE Team Emirates 0:15 5 ELISSONDE Kenny Trek – Segafredo 0:26 6 CHAMPOUSSIN Clément AG2R Citroën Team 0:29 7 DE MARCHI Alessandro Israel – Premier Tech 0:46 8 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 0:55 9 GESBERT Élie Team Arkéa Samsic 1:09 10 CRADDOCK Lawson Team ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: 20 chilometri al traguardo si avvicina la salita finale -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo lascia fare aumentano le possibilità per la fuga -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: -40 dal traguardo fuga con De Marchi Soler e Jungels con 7? -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi Jungels e Soler nella fuga di giornata gruppo a 3’30”… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi Jungels e Soler nella fuga di giornata gruppo a 3’30”… -