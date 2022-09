Lazio, gli acciacchi condizionano il turnover di Sarri (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sarri fa i conti con i primi acciacchi stagionali in casa Lazio. E il turnover di coppa diventa meno profondo. Cancellieri ha avuto l'influenza... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022)fa i conti con i primistagionali in casa. E ildi coppa diventa meno profondo. Cancellieri ha avuto l'influenza...

fciancabilla : RT @FitCisl: #Trasportoaereo. L'intervista al segretario nazionale Monica Mascia durante il sit-in organizzato ieri dai lavoratori che denu… - aquilarandagia3 : RT @Ciroesimo: Ma tutti gli abbonati nei distinti perché domani non vengono? Come fate a non capire l'importanza della partita? 11 euro non… - roberh99 : RT @mauritosaelemae: Rutto libero sulla reazione del cap ieri sera. Da una parte gli hater che addirittura tirano fuori romagnoli (si quell… - Ciroesimo : Ma tutti gli abbonati nei distinti perché domani non vengono? Come fate a non capire l'importanza della partita? 11… - mauritosaelemae : Rutto libero sulla reazione del cap ieri sera. Da una parte gli hater che addirittura tirano fuori romagnoli (si qu… -