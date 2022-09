Inter, Marotta: 'Barella fuori sembra senza logica, ma giusto gestire. Skriniar, conta la volontà ma...' (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato a Sky prima della gara contro il Liverpool in Champions League: "Da qui al 13 novembre ci... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'ad dell'Beppeha parlato a Sky prima della gara contro il Liverpool in Champions League: "Da qui al 13 novembre ci...

MatteoBarzaghi : Pranzo ufficiale Uefa Inter-Bayern. Presenti pres Zhang, vice Zanetti, ceo Antonello e Marotta. Per il Bayern tra g… - SimoneTogna : Beppe Marotta è entrato ORA in sede #inter. Ergo: mezz’ora fa non poteva trattare dal quartier generale nerazzurro… - sportface2016 : #Inter, #Marotta: 'Tante difficoltà nel fare mercato' - MaStep92__ : RT @TuttoMercatoWeb: Inter, Marotta: 'Onana scelta coraggiosa. Rinnovo di Skriniar? Siamo ottimisti. E su Lukaku...' - Fuseniha : RT @sportface2016: +++#Inter, #Marotta: 'Faremo di tutto per tenere #Skriniar con noi, ci sono i presupposti per essere ottimisti per il su… -