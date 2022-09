Inter, già a Gennaio via lo sponsor (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Inter già dalle prossime settimane potrebbe togliere dalle proprie magliette Digitalbits per via di inaadempienze nei pagamenti L’Inter potrebbe rescindere la propria sponsorizzazione con DigitalBits. L’attuale main sponsor delle maglie dei nerazzurri continua ad essere inadempiente nei pagamenti. Il blockchain network, infatti, continua a non pagare la sponsorizzazione con i nerazzurri che già nelle prossime L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’già dalle prossime settimane potrebbe togliere dalle proprie magliette Digitalbits per via di inaadempienze nei pagamenti L’potrebbe rescindere la propriaizzazione con DigitalBits. L’attuale maindelle maglie dei nerazzurri continua ad essere inadempiente nei pagamenti. Il blockchain network, infatti, continua a non pagare laizzazione con i nerazzurri che già nelle prossime L'articolo

sportface2016 : +++#Uefa, arrivano le sanzioni: 3 anni di settlement agreement per #Juventus e #Milan, 4 per #Inter e #Roma che avr… - FBiasin : “#Inter, incontro con il #BayerLeverkusen per #Gosens: offerto prestito oneroso con obbligo a 28 milioni di euro”.… - esibizionista19 : @grimmiegirll @Inter Sappiamo già per chi tifare ovviamente ?? - mr_kubra : Assolutamente d'accordo! Gia l'anno scorso avremmo dovuto portarlo a Milano! BISOGNA PORTARLO A CASA! @Inter - stefano_arletti : @Inter Ora non è che Onana siccome è nero come Maignan che sia bravo come lui. Purtroppo loro hanno il miglior port… -