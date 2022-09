“Il signore delle formiche”, Tommaso Zorzi e il viso rigato di lacrime a Venezia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ospite alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia, Tommaso Zorzi si è mostrato con il volto rigato dalle lacrime dopo la visione di un film. L’influencer è stato invitato alla proiezione in anteprima de Il signore delle formiche, il lungometraggio drammatico di Gianni Amelio. Una volta terminata la pellicola, ha voluto condividere con i follower le sue impressioni a caldo, ammettendo di essre rimasto davvero colpito. Vi raccomandiamo... Elodie sceglie la Maison Valentino per il debutto da attrice al Festival di Venezia In alcune storie Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, è apparso mentre non riusciva a smettere di piangere. E, con la voce rotta, ha ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ospite alla 79esima Mostra del Cinema disi è mostrato con il voltodalledopo la visione di un film. L’influencer è stato invitato alla proiezione in anteprima de Il, il lungometraggio drammatico di Gianni Amelio. Una volta terminata la pellicola, ha voluto condividere con i follower le sue impressioni a caldo, ammettendo di essre rimasto davvero colpito. Vi raccomandiamo... Elodie sceglie la Maison Valentino per il debutto da attrice al Festival diIn alcune storie Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, è apparso mentre non riusciva a smettere di piangere. E, con la voce rotta, ha ...

VanityFairIt : Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Ete… - WeCinema : ?? #Venezia79 | Dopo l'exploit con Timothée Chalamet, la Mostra si infiamma con Harry Style. Oggi è il giorno di Gia… - Pontifex_it : Il Beato #GiovanniPaoloI considerava sé stesso come la polvere su cui Dio si era degnato di scrivere. Perciò diceva… - GiovanniMario12 : RT @Pontifex_it: Il Beato #GiovanniPaoloI considerava sé stesso come la polvere su cui Dio si era degnato di scrivere. Perciò diceva: «Il S… - moviestruckers : #IlSignoreDelleFormiche, recensione del film di #GianniAmelio #Venezia79 -