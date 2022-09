Gas | Standard & Poor' s | Bolletta Europa aumenterà di un trilione di euro

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L'agenzia di rating stima che il tagliando energetico dell'supererà i suoi livelli pre - pandemia di ben oltre mille miliardi di, per effetto della stretta alle esportazioni di gas ...

Anche se ufficialmente l'obiettivo del MiTE è di: Secondo le stime del Ministero, queste misure permetteranno di risparmiareper un totale di 5,3 miliardi di SMc (metri cubi di), ...... 'i governi sono intervenuti con misure senza precedenti per supportare il funzionamento del mercato e specifiche utilities' ma nonostante ciò, 'l'inevitabile riforma del mercato delè complessa ...Standard & Poor's, importante agenzia di rating su beni e servizi pubblici, è convinta che la bolletta complessiva di luce e gas in Europa sarà più cara di un trilione (mille miliardi) rispetto al 201 ...Standard & Poor's stima che "la bolletta energetica dell'Europa supererà i suoi livelli pre-pandemia di ben oltre mille miliardi di euro" per effetto della stretta alle esportazioni di gas russo. "Gli ...