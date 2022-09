Calciomercato.com

(4 - 2 - 3 - 1):; Tete, Ream, Adarabioyo, Robinson; Reed, Palhinha; Decordova - Reid, Pereira, Kebano; ...Le probabili formazioni di- Brighton(4 - 2 - 3 - 1):; Tete, Adarabioyo, Ream, Robinson; Reed, Palhinha; Reid, Andreas, Kebano; Mitrovic. BRIGHTON (4 - 4 - 2): Sanchez; Veltman, ... Fulham, Leno: 'Appena ho capito che non giocavo per via della politica, ho lasciato l'Arsenal' Mikel Arteta says Thomas Tuchel's shock sacking as Chelsea boss has reminded him to enjoy every day he remains in a job.Arteta sees the Europa League tie in Zurich as the perfect opportunity for his side to bounce back to winning ways ahead of Everton at home on Sunday ...