“Fu condannato per la strage di via d’Amelio, ma era innocente”: un milione e mezzo di risarcimento agli eredi del carrozziere Orofino (Di mercoledì 7 settembre 2022) Fu condannato con l’accusa di aver custodito la Fiat 126, poi trasformata nell’autobomba che uccise il giudice Paolo Borsellino. Solo che quelle accuse erano false. Nel frattempo, però, Giuseppe Orofino si era fatto diciassette anni di carcere. Ora per quell’ingiusta detenzione i suoi eredi saranno risarciti con un milione e 404.925,25 euro. Lo ha deciso la corte d’Appello di Catania, come racconta l’edizione palermitana di Repubblica. Arrestato nel 1993, quando aveva 49 anni, poi condannato in via definitiva e quindi assolto nel processo di revisione solo nel 2017, Orofino era stato accusato da Vincenzo Scarantino, il falso pentito che aveva sostenuto di aver organizzato la strage, e da Salvatore Candura, anche lui un calunniatore. Secondo l’accusa inziale, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Fucon l’accusa di aver custodito la Fiat 126, poi trasformata nell’autobomba che uccise il giudice Paolo Borsellino. Solo che quelle accuse erano false. Nel frattempo, però, Giuseppesi era fatto diciassette anni di carcere. Ora per quell’ingiusta detenzione i suoisaranno risarciti con une 404.925,25 euro. Lo ha deciso la corte d’Appello di Catania, come racconta l’edizione palermitana di Repubblica. Arrestato nel 1993, quando aveva 49 anni, poiin via definitiva e quindi assolto nel processo di revisione solo nel 2017,era stato accusato da Vincenzo Scarantino, il falso pentito che aveva sostenuto di aver organizzato la, e da Salvatore Candura, anche lui un calunniatore. Secondo l’accusa inziale, ...

repubblica : Ciro Immobile condannato per evasione fiscale. Nei guai per il doppio ruolo di Moggi jr [di Giuseppe Scarpa] - Antonio_Tajani : .@CarloCalenda è ossessionato da @forza_italia.Racconta balle,come suo costume.Ha capito,come tutti gli italiani, c… - fanpage : Sono Zahra Sedighi Hamedani ed Elham Choubdar, di 31 e 24 anni, le due attiviste condannate a morte. Entrambe colpe… - CotestaLuigi : RT @fattoquotidiano: “Fu condannato per la strage di via d’Amelio, ma era innocente”: un milione e mezzo di risarcimento agli eredi del car… - fattoquotidiano : “Fu condannato per la strage di via d’Amelio, ma era innocente”: un milione e mezzo di risarcimento agli eredi del… -