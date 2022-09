F1, Sainz: “Vincere a Monza rilancerebbe tutta la Ferrari” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Dopo le ultime gare più difficili siamo tornati a casa per provare ad essere di nuovo competitivi, lavorando anche sui più piccoli dettagli che possono fare la differenza”. Lo ha detto Carlos Sainz Jr, pilota della Ferrari, in vista del Gran Premio d’Italia a Monza. “Siamo una squadra, tutto vogliamo fare il massimo per la Ferrari – ha proseguito ai microfoni di Sky Sport – Tutti sanno quanta responsabilità c’è, in Olanda abbiamo sbagliato al pit-stop ma non per colpa dei meccanici ma per il ritardo nella chiamata. I tifosi voglio che facciano il tifo non solo per me e Charles (Leclerc, ndr) ma per tutti i meccanici, perchè sono quelli che lavorano di più e se lo meritano”, ha aggiunto il pilota spagnolo. “Vogliamo Vincere e Monza sarebbe il rilancio perfetto per dare motivazione a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Dopo le ultime gare più difficili siamo tornati a casa per provare ad essere di nuovo competitivi, lavorando anche sui più piccoli dettagli che possono fare la differenza”. Lo ha detto CarlosJr, pilota della, in vista del Gran Premio d’Italia a. “Siamo una squadra, tutto vogliamo fare il massimo per la– ha proseguito ai microfoni di Sky Sport – Tutti sanno quanta responsabilità c’è, in Olanda abbiamo sbagliato al pit-stop ma non per colpa dei meccanici ma per il ritardo nella chiamata. I tifosi voglio che facciano il tifo non solo per me e Charles (Leclerc, ndr) ma per tutti i meccanici, perchè sono quelli che lavorano di più e se lo meritano”, ha aggiunto il pilota spagnolo. “Vogliamosarebbe il rilancio perfetto per dare motivazione a ...

