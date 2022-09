Dodge Charger e Challenger - La versioni Scat Pack Swinger omaggiano la Dart anni 70 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Prosegue la pioggia di serie speciali ideata dalla Dodge per celebrare le sportive con motore V8. Parliamo della serie Last Call, che si arricchisce ora di una nuova variante: le Charger e Challenger Swinger basate sulle varianti Scat Pack Widebody. La Dodge costruirà 1.000 esemplari per ognuna delle varianti di carrozzeria. Il motore è il V8 Hemi aspirato 6.4 litri da 485 CV. Verde e oro come la Dart degli anni 70. Rifacendosi a un allestimento della Dart proposto dal 1969 al 1976, la Dodge offrirà le versioni Swinger solo nei colori F8 Green, Sublime Green o White Knukle. La personalizzazione principale è data dalla fascia verde applicata ai parafanghi posteriori ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 7 settembre 2022) Prosegue la pioggia di serie speciali ideata dallaper celebrare le sportive con motore V8. Parliamo della serie Last Call, che si arricchisce ora di una nuova variante: lebasate sulle variantiWidebody. Lacostruirà 1.000 esemplari per ognuna delle varianti di carrozzeria. Il motore è il V8 Hemi aspirato 6.4 litri da 485 CV. Verde e oro come ladegli70. Rifacendosi a un allestimento dellaproposto dal 1969 al 1976, laoffrirà lesolo nei colori F8 Green, Sublime Green o White Knukle. La personalizzazione principale è data dalla fascia verde applicata ai parafanghi posteriori ...

