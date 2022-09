Dalla Cina in Italia, giubbotti ‘illegali’ da vendere online: sequestri e multe a Ciampino (Di mercoledì 7 settembre 2022) Funzionari ADM, del Servizio Analisi dei Rischi – Antifrode Merci della S.O.T.(Sezione Operativa Territoriale) dell’Aeroporto di Ciampino, nel corso di controlli sulla sicurezza dei prodotti nel settore dell’e-commerce, hanno intercettato e bloccato un flusso di piccole spedizioni di prodotti tessili provenienti Dalla Cina. Si trattava di giubbotti, indirizzati a persone Italiane che li mettevano in vendita sul territorio dello Stato attraverso il proprio sito internet. Per poter essere messi in commercio nell’Unione Europea i prodotti tessili devono, però, riportare un’etichetta che indichi la composizione fibrosa e che presenti caratteristiche di durevolezza e visibilità. Leggi anche: Wc e bidet non a norma: doppio sequestro dall’Ufficio delle Dogane La merce sequestrata Tutti gli oltre 50 capi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Funzionari ADM, del Servizio Analisi dei Rischi – Antifrode Merci della S.O.T.(Sezione Operativa Territoriale) dell’Aeroporto di, nel corso di controlli sulla sicurezza dei prodotti nel settore dell’e-commerce, hanno intercettato e bloccato un flusso di piccole spedizioni di prodotti tessili provenienti. Si trattava di, indirizzati a personene che li mettevano in vendita sul territorio dello Stato attraverso il proprio sito internet. Per poter essere messi in commercio nell’Unione Europea i prodotti tessili devono, però, riportare un’etichetta che indichi la composizione fibrosa e che presenti caratteristiche di durevolezza e visibilità. Leggi anche: Wc e bidet non a norma: doppio sequestro dall’Ufficio delle Dogane La merce sequestrata Tutti gli oltre 50 capi ...

