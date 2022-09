Comune di Torino: Concorso per 60 Istruttori Tecnici Geometri (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Comune di Torino ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 60 Figure Professionali come Istruttore Tecnico, Geometra, categoria C1. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando di Concorso E' indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sessanta posti nel profilo professionale di istruttore tecnico, geometra, categoria C1 (S.P. 11/22). Requisiti ed Invio della Domanda Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 del 23 settembre 2022. Il testo integrale dell'avviso di selezione e il modello di domanda compilabile on-line potranno essere visualizzati sul sito internet della Città di Torino al seguente ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 60 Figure Professionali come Istruttore Tecnico, Geometra, categoria C1. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando diE' indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sessanta posti nel profilo professionale di istruttore tecnico, geometra, categoria C1 (S.P. 11/22). Requisiti ed Invio della Domanda Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 del 23 settembre 2022. Il testo integrale dell'avviso di selezione e il modello di domanda compilabile on-line potranno essere visualizzati sul sito internet della Città dial seguente ...

