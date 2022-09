Collisione in volo evitata per miracolo. i due aerei si sfiorano ma non si toccano (Di mercoledì 7 settembre 2022) La prontezza di riflessi del pilota ha evitato una strage nei cieli di Orlando negli Stati Uniti. Malik Clarke ha spiegato di aver compiuto "un'azione evasiva per evitare l'aereo in arrivo". Ho ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) La prontezza di riflessi del pilota ha evitato una strage nei cieli di Orlando negli Stati Uniti. Malik Clarke ha spiegato di aver compiuto "un'azione evasiva per evitare l'aereo in arrivo". Ho ...

Luigi98223847 : @confundustria Già,ma quanti elecotteri però! Si rischia la collisione in volo. - claudeger55 : @mfonthenet Non erano centinaia di km di distanza. Erano paralleli su quote diverse. Entro i limiti certamente che… -