Cani e canzoni | ecco quali sono le scuse per non lavorare

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) «Preferisco cantare». Le risposte che arrivano ai centri per l'impiego che hanno il compito di dare un lavoro ai disoccupatidavvero assurde. E questa volta c'è di mezzo l'ugola e anche il reddito di cittadinanza. Infatti dalle confessioni di una impiegata di un'agenzia del Lavoro del Nord-Est, che sotto anonimato a Libero racconta quanto sia difficile convincere i disoccupati a, il quadro che emerge è che a vincere è sempre il divano. «Quando ho visto che c'era la disponibilità per un posto in una impresa di pulizie con uno stipendio superiore ai mille euro, come faccio di solito, ho chiamato la prima persona che il sistema mi segnala». E qui casca l'asino, come ci racconta la nostra fonte: «Ho chiamato questa signora, una quarantenne, che aveva più di 3000 giorni di disoccupazione. La scheda nel sistema mi segnalava come esperienza ...