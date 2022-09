WWE | Tommaso Ciampa è tornato al suo nome completo questa notte a Raw

(Di martedì 6 settembre 2022) Vince McMahon era molto contrario all’uso dei nomi reali delle superstar in TV e molto spesso ha fatto in modo di poter apportare delle modifiche. Dopo la salita al potere di Triple H però tutto ciò pare essere cambiato e un po’ alla volta le superstar hanno iniziato a “riprendere” i loro nomi: Matt Riddle e Austin Theory sono stati i cambiamenti più recenti mentre adesso sembrerebbe arrivato il turno di. Novità a Raw Durante l’ultimo episodio di Raw,ha recuperato il suo: la compagnia infatti durante l’ultimo episodio di Raw è stato pubblicizzato come “”, ufficializzando così il ritorno del suoa tutti gli effetti. Triple H ha spiegato di recente che l’utilizzo dei nomi delle superstar serve anche a dare un ...

Vittoria che va a Logan Paul grazie anche ad una interferenza di Aj Styles che allontana... LOGAN PAUL IN/ Firmato nuovo contratto, sfiderà The Miz a Summerslam! (Wrestling) Spazio ......VUOLE CEDERE La notte di Hell in a Cell 2022 potrebbe regalare due nuovi campioni all'universo. ... Ali ha sconfitto Ciampa per squalifica a causa della brutale interferenza di Theory così ... WWE, anche Tommaso Ciampa ne è convinto: "Rivedrete Johnny Gargano su un ring" Nell'ultima puntata di NXT andata in onda nella nottata, diversi grandi nomi del main roster appaiono nel terzo brand targato WWE ...