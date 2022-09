Venezia 79, Harry Styles bacia sulle labbra Nick Kroll (FOTO) (Di martedì 6 settembre 2022) Harry Styles bacia Nick Kroll a Venezia 79 Come abbiamo visto, ieri Harry Styles è arrivato in Italia per presenziare alla 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. All’interno della manifestazione, infatti, è stato presentato il suo nuovo film “Don’t Worry Darling“. Nel lungometraggio troviamo anche Florence Pugh, Olivia Wilde (che dirige la L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 6 settembre 2022)79 Come abbiamo visto, ieriè arrivato in Italia per presenziare alla 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di. All’interno della manifestazione, infatti, è stato presentato il suo nuovo film “Don’t Worry Darling“. Nel lungometraggio troviamo anche Florence Pugh, Olivia Wilde (che dirige la L'articolo proviene da Novella 2000.

team_world : Harry - meraviglioso come sempre - è arrivato alla conferenza stampa di #DontWorryDarling a #Venezia79? Ecco foto… - team_world : Harry è arrivato a Venezia????: domani alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica verrà presentato il film… - nicolexwalls1 : RT @awwlouis__: x: come stai? ? bene ? male ¦ HARRY STYLES HOGGI A VENEZIA ERA FAVOLOSO, HA FATTO IL BAMBINO PER TUTTA L'INTERVISTA, HA BA… - ari_cavi_ : RT @HSHQIta: Harry e Nick Kroll in Sala Grande dopo la proiezione di Don’t Worry Darling al Festival del Cinema di Venezia! #Venezia79 Un… - flirtaeyeon : harry styles una minaccia per la società questo prende e sputa sulla gente al festival di venezia ma come stai messo -