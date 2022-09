US Open 2022: Swiatek e Sabalenka in rimonta, Pliskova batte Azarenka dopo tre ore (Di martedì 6 settembre 2022) Tra l’atteso e l’inatteso va a concludersi anche per il settore femminile l’allineamento del tabellone degli US Open 2022 ai quarti di finale. L’inatteso è relativo, nel senso che non ci sono ribaltamenti di pronostici, ma sono le partite in quanto tali a regalare emozioni a non finire. La prima a scendere in campo è l’americana Jessica Pegula, che si rivela avere il compito più semplice nella giornata odierna e batte per 6-3 6-2, in un’ora e 13 minuti, la ceca Petra Kvitova. La numero 8 del seeding, sostanzialmente, si lascia spedire ai quarti (18-24 il conto vincenti-errori gratuiti di Kvitova, 7-13 quello di Pegula, che sfrutta il 2/12 nei punti vinti sulla seconda dall’ex campionessa di Wimbledon). Poco più tardi, passando dall’Arthur Ashe Stadium al Louis Armstrong Stadium, a prendersi uno spavento non da poco è Iga ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Tra l’atteso e l’inatteso va a concludersi anche per il settore femminile l’allineamento del tabellone degli USai quarti di finale. L’inatteso è relativo, nel senso che non ci sono ribaltamenti di pronostici, ma sono le partite in quanto tali a regalare emozioni a non finire. La prima a scendere in campo è l’americana Jessica Pegula, che si rivela avere il compito più semplice nella giornata odierna eper 6-3 6-2, in un’ora e 13 minuti, la ceca Petra Kvitova. La numero 8 del seeding, sostanzialmente, si lascia spedire ai quarti (18-24 il conto vincenti-errori gratuiti di Kvitova, 7-13 quello di Pegula, che sfrutta il 2/12 nei punti vinti sulla seconda dall’ex campionessa di Wimbledon). Poco più tardi, passando dall’Arthur Ashe Stadium al Louis Armstrong Stadium, a prendersi uno spavento non da poco è Iga ...

DavidPuente : In che modo il @Mov5Stelle intende finanziare il riscatto gratuito della laurea? Nel programma non lo spiega Artic… - Open_gol : Nel documento visionato da Bloomberg gli economisti mettono in guardia gli alti funzionari russi. A rischio anche i… - Agenzia_Ansa : Sinner batte in 5 set Ivashka e si qualifica per la prima volta ai quarti di finale degli Us Open di tennis #ANSA - GiampaoloScopa : Le rilevazioni danno i grillini in crescita. E qualcuno anche sopra il Carroccio. La strategia dell’ex Avvocato del… - Luca_1998 : RT @Eurosport_IT: Una battaglia durata quasi 4 ore e dal finale dolcissimo: #Sinner avanti tutta! #USOpen | #EurosportTENNIS https://t.co… -