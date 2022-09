Sparisce nelle acque del Tevere: sommozzatori alla ricerca di un uomo (Di martedì 6 settembre 2022) È forse caduto dal Tevere accidentalmente o forse si è gettato per mettere la parola fine alla sua vita. I motivi ancora non sono chiari, mentre una certezza c’è: da ieri pomeriggio, intorno alle 18, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco stanno cercando un uomo ‘sparito’ nelle acque del Tevere. Del suo corpo, infatti, non c’è nessuna traccia da ore. Le ricerche sono ancora in corso Lo zainetto, probabilmente dell’uomo caduto nel Tevere, è stato trovato sulle sponde, all’altezza del Ponte dell’Industria. E da ieri pomeriggio i sommozzatori e i volontari della Protezione Civile sono al lavoro, stanno scandagliando le acque del fiume, ma al momento non c’è ancora nessuna traccia di quella persona, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 settembre 2022) È forse caduto dalaccidentalmente o forse si è gettato per mettere la parola finesua vita. I motivi ancora non sono chiari, mentre una certezza c’è: da ieri pomeriggio, intorno alle 18, idei Vigili del Fuoco stanno cercando un‘sparito’del. Del suo corpo, infatti, non c’è nessuna traccia da ore. Le ricerche sono ancora in corso Lo zainetto, probabilmente dell’caduto nel, è stato trovato sulle sponde, all’altezza del Ponte dell’Industria. E da ieri pomeriggio ie i volontari della Protezione Civile sono al lavoro, stanno scandagliando ledel fiume, ma al momento non c’è ancora nessuna traccia di quella persona, che ...

