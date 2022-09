Sondaggio Swg | Fdi sale al 25 | 8 | Pd scende al 21 | 4

(Di martedì 6 settembre 2022) Fratelli d'Italia cresce di un punto e arriva al 25,8%, mentre il Pd ne perde quasi uno rispetto alla scorsa settimana eal 21,4%. E' quanto emerge dall'ultimoeffettuato dall'istituto Swg. Per quanto riguarda gli altri partiti per Swg la Lega con il 12,1% è ancora sopra il Movimento 5 stelle all'11,9, mentre Azione - Italia Viva arriva al 7,2%, Forza Italiaal 6,7. Complessivamente le coalizioni ottengono: centrodestra: 46,1%, centrosinistra (Partito Democratico, Europa Verde e Sinistra Italiana, +Europa, Impegno Civico) 28,8%.NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 31 agosto - 5 settembre 2022. Metodo di rilevazione:CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni. I dati da gennaio 2021 ad agosto 2022 si riferiscono a medie ...

