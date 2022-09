Sinisa Mihajlovic è stato esonerato dal Bologna: è ufficiale (Di martedì 6 settembre 2022) Sinisa Mihajlovic è stato esonerato dal Bologna. Tre pareggi e due sconfitte nelle prime giornate di campionato sono costate l’allontanamento del tecnico dalla squadra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022)dal. Tre pareggi e due sconfitte nelle prime giornate di campionato sono costate l’allontanamento del tecnico dalla squadra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

FraT0ne26 : #BreakingNews #Bologna: la società ha deciso di esonerare Sinisa #Mihajlovic, si attende il comunicato ufficiale.… - repubblica : Calcio, il Bologna ha esonerato Sinisa Mihajlovic - BobbySoloX : RT @Harlock49982180: In molti dovrebbero sciacquarsi la bocca prima di parlare di Sinisa #Mihajlovic. Un uomo che ha più coraggio di tutti… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Bologna-#Mihajlovic, è finita: Sinisa esonerato dopo tre anni e mezzo. Tre nomi in lizza - etv_rete7 : Sinisa #Mihajlovic non sarà più l’allenatore del #Bologna. A breve il comunicato. La dirigenza sta lavorando in que… -