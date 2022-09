Salisburgo-Milan 1-0 | Okafor buca Maignan | Diavolo in svantaggio

(Di martedì 6 settembre 2022) Partita in salita per il: ilpassa in vantaggio per il gol di Noah, che sfrutta qualche imprecisione della difesa rossonera

AntoVitiello : ??? Il corteo della Curva Sud del #Milan nei pressi della Red Bull Arena di #Salisburgo #ChampionsLeague @MilanNewsit - AntoVitiello : Il #Milan è arrivato allo stadio del #Salisburgo @MilanNewsit #ChampionsLeague - lucabianchin7 : Tracce di #Milan a Salisburgo. ??città tranquilla, un po’ distaccata ??probabile XI: Maignan; Calabria, Kalulu, Tom… - ReneDonno : RT @JackFCIM1908: Il gol che subisce Maignan è imbarazzante anche più del gol subito da Handanovic nel derby, mi sto ovviamente riferendo a… - ConteAlmaviva : RT @FiorinoLuca: Mi riferisco anche a Salisburgo-Milan. Gli austriaci seppur inferiori ai rossoneri giocano a ritmi per noi quasi sconosciu… -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la prima giornata della Champions League 2022 - 23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la prima giornata della Champions League 2022 - 23. TOP: Saelemaekers FLOP: Kalulu VOTI Al termine del ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi1 - 1 MOVIOLA 1 Calcio d'inizio - ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Termina 1-1 il primo tempo di Red Bull Salisburgo e Milan. Il Salisburgo parte forte, cercando il gol con Capaldo, ma l'occasione migliore ce l'ha Giroud, quando Pavlovic buca l'intervento per tempo e ...