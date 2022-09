“Purtroppo è morta”. La ricca famosa trovata cadavere: la conferma della polizia (Di martedì 6 settembre 2022) La polizia di Memphis ha annunciato di aver ritrovato nella serata di ieri, lunedì 5 settembre, il cadavere di una donna. Eliza Fletcher è morta. La donna, era scomparsa nella mattinata di venerdì nei pressi del campus universitario statunitense dove insegnava. La donna era la nipote del defunto Joseph “Joe” Orgill III, un uomo d’affari di Memphis e la sua famiglia è una delle più ricche dello stato. Secondo la polizia la giovane ereditiera era stata rapita al fine di un riscatto ma qualcosa deve essere andato storto ed è stata ritrovata morta. Nelle immagini riprese della telecamera di video sorveglianza si vede un uomo avvicinarsi alla 34enne per poi costringerla a salire a bordo di un’auto, un Suv nero parcheggiato poco lontano dalla pista da jogging dove la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Ladi Memphis ha annunciato di aver ritrovato nella serata di ieri, lunedì 5 settembre, ildi una donna. Eliza Fletcher è. La donna, era scomparsa nella mattinata di venerdì nei pressi del campus universitario statunitense dove insegnava. La donna era la nipote del defunto Joseph “Joe” Orgill III, un uomo d’affari di Memphis e la sua famiglia è una delle più ricche dello stato. Secondo lala giovane ereditiera era stata rapita al fine di un riscatto ma qualcosa deve essere andato storto ed è stata ri. Nelle immagini ripresetelecamera di video sorveglianza si vede un uomo avvicinarsi alla 34enne per poi costringerla a salire a bordo di un’auto, un Suv nero parcheggiato poco lontano dalla pista da jogging dove la ...

