Prove Invalsi, male in italiano e matematica per gli studenti delle seconde superiori. E c'è chi chiede l'abolizione dei test: "Basta sperperare soldi" (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo due anni, causa pandemia, gli studenti del grado 10, delle seconde superiori, si sono cimentati nelle Prove Invalsi. I risultati non sono però confortanti: come riferisce lo stesso Istituto in un approfondimento, dai dati emerge un arresto del trend positivo registrato nel 2018 e 2019 sia in italiano sia in matematica. Una "situazione molto preoccupante" per l'Invalsi. E per questo "bisogna unire le forze e lavorare sinergicamente per trovare il modo di riportare questo grado scolastico quanto meno ai livelli pre pandemici".

