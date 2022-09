Pallanuoto, Europei 2022: la Francia dura 15?, il Settebello viene fuori con classe. 16-8 e semifinali conquistate (Di martedì 6 settembre 2022) Mondiali, World League ed ora Europei. Il Settebello non si ferma più e vola nuovamente nella fase calda, nella zona medaglie: la Nazionale italiana di Pallanuoto domina nei quarti di finale della manifestazione continentale con la Francia per 16-8 in quel di Spalato ed agguanta il pass per le semifinali. Dopodomani lo scontro diretto con la vincente della sfida tra Croazia (padroni di casa nettamente favoriti) e Georgia. Un match molto più duro di quello che ci si aspettava (da segnalare che i transalpini avevano battuto la Serbia campionessa olimpica negli ottavi). Partono forte i ragazzi di Bruzzo, la banda di Campagna va in difficoltà anche per qualche chiamata non del tutto eccezionale degli arbitri, ma, poi, quando sale in cattedra la qualità dei giocatori, non c’è assolutamente storia. Azzurri ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Mondiali, World League ed ora. Ilnon si ferma più e vola nuovamente nella fase calda, nella zona medaglie: la Nazionale italiana didomina nei quarti di finale della manifestazione continentale con laper 16-8 in quel di Spalato ed agguanta il pass per le. Dopodomani lo scontro diretto con la vincente della sfida tra Croazia (padroni di casa nettamente favoriti) e Georgia. Un match molto più duro di quello che ci si aspettava (da segnalare che i transalpini avevano battuto la Serbia campionessa olimpica negli ottavi). Partono forte i ragazzi di Bruzzo, la banda di Campagna va in difficoltà anche per qualche chiamata non del tutto eccezionale degli arbitri, ma, poi, quando sale in cattedra la qualità dei giocatori, non c’è assolutamente storia. Azzurri ...

