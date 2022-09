Non basta McKennie, il PSG vince 2-1 (Di martedì 6 settembre 2022) Esordio amaro peri bianconeri in Champions League. Mbappè semina il panico con una doppietta sontuosa nei primi 22? di gara. Non basta McKennie ai bianconeri per tornare in carreggiata, i parigini si portano a casa i tre punti. Ora la Juventus non potrà permettersi passi falsi col Benfica. Quali sono le scelte dei tecnici? Non sorprende Galtier, che conferma il 3-4-3. Donnarumma tra i pali, con kimpembe, Marquinhos e Sergio Ramos titolari in difesa. Sulle corsie esterne Hakimi e Nuno Mendes, con Verratti e Vitinha in mezzo. Davanti c’è il tridente delle meraviglie Neymar, Mbappé e Messi. Ribalta il tavolo Massimiliano Allegri, la Juventus torna al 3-5-2. Perin in porta e reparto difensivo composto da Danilo, il recuperato Bonucci e Bremer. C’è Rabiot a centrocampo assieme a Paredes e Miretti. Kostic e Cuadrado sono gli esterni a tutta fascia. In ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 settembre 2022) Esordio amaro peri bianconeri in Champions League. Mbappè semina il panico con una doppietta sontuosa nei primi 22? di gara. Nonai bianconeri per tornare in carreggiata, i parigini si portano a casa i tre punti. Ora la Juventus non potrà permettersi passi falsi col Benfica. Quali sono le scelte dei tecnici? Non sorprende Galtier, che conferma il 3-4-3. Donnarumma tra i pali, con kimpembe, Marquinhos e Sergio Ramos titolari in difesa. Sulle corsie esterne Hakimi e Nuno Mendes, con Verratti e Vitinha in mezzo. Davanti c’è il tridente delle meraviglie Neymar, Mbappé e Messi. Ribalta il tavolo Massimiliano Allegri, la Juventus torna al 3-5-2. Perin in porta e reparto difensivo composto da Danilo, il recuperato Bonucci e Bremer. C’è Rabiot a centrocampo assieme a Paredes e Miretti. Kostic e Cuadrado sono gli esterni a tutta fascia. In ...

