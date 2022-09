Nicola Porro la zittisce in diretta | Caos in studio: “Nessuno lo nega!” [VIDEO] (Di martedì 6 settembre 2022) Durante la diretta di Quarta Repubblica, Nicola Porro ha preso in mano le redini della situazione e ha brutalmente stoppato l’ospite Nicola Porro (Mediaset Infinity)Si avvicinano inesorabili le elezioni politiche del 25 settembre, con le quali gli italiani proveranno ad eleggere i propri esponenti, i quali cercheranno di formare un nuovo governo. La situazione è estremamente tesa, poiché le conseguenze economiche della pandemia e della guerra tra Russia e Ucraina stanno mettendo in ginocchio moltissime famiglie. A questo proposito, i talk show stanno diventando il teatro ideale in cui affrontare i temi più scottanti e in cui ospitare i diversi esponenti dei partiti. Nicola Porro, nella puntata di Quarta Repubblica del 5 settembre, ha ospitato un confronto tra Andrea ... Leggi su specialmag (Di martedì 6 settembre 2022) Durante ladi Quarta Repubblica,ha preso in mano le redini della situazione e ha brutalmente stoppato l’ospite(Mediaset Infinity)Si avvicinano inesorabili le elezioni politiche del 25 settembre, con le quali gli italiani proveranno ad eleggere i propri esponenti, i quali cercheranno di formare un nuovo governo. La situazione è estremamente tesa, poiché le conseguenze economiche della pandemia e della guerra tra Russia e Ucraina stanno mettendo in ginocchio moltissime famiglie. A questo proposito, i talk show stanno diventando il teatro ideale in cui affrontare i temi più scottanti e in cui ospitare i diversi esponenti dei partiti., nella puntata di Quarta Repubblica del 5 settembre, ha ospitato un confronto tra Andrea ...

ItaliaViva : ?? Ci vediamo stasera con Matteo Renzi ospite di Nicola Porro. Non mancate! ??Rete4 ?? 21.30 ?? Quarta Repubblica - matteosalvinimi : In diretta con Nicola Porro, su Rete 4?? Parliamo di emergenza bollette e lavoro, rimanete collegati per ascoltare l… - matteosalvinimi : In diretta il mio intervento a Radio 101 per lo speciale elezioni, state con me?? P.S. Vi aspetto in diretta alle 2… - RCiprax : @__bloodflowers Applaudono al passaggio: Arnaldo Pomodoro, Nicola Porro, Al pachino, Miriana trevisana, Mario Zucca… - GNN1960 : RT @SionRomina: “L’unico richiamo al fascismo l’ho visto in questi due anni: si chiama coprifuoco e lasciapassare per lavorare” Camillo Lan… -

