Mense scolastiche: un bambino su due ha accesso al servizio, soltanto il 29% delle scuole è dotata di una mensa (Di martedì 6 settembre 2022) Il 73% degli insegnanti e l'88% dei genitori concordano nell'assegnare alla scuola un ruolo importante nell'educazione alimentare dei più piccoli, anche se per l'89% dei genitori la famiglia continua a rivestire il ruolo primario. È quanto emerge dall'analisi "Lo stato dell'arte dell'educazione alimentare in Italia e il ruolo della ristorazione collettiva" che Elior, leader della ristorazione, ha commissionato a The European House-Ambrosetti in occasione della riapertura delle scuole L'articolo .

