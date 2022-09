orizzontescuola : Mastrocola: “Aumentare gli stipendi ai professori non risolve i problemi della scuola” -

Il Foglio

...La scuola del futuro deve proteggere dalla post - verità Io voto chi cambia la scuolagli ... che cos'altro manca, alla scuola, per essere all'altezza dei tempi difficili Paola, ex ...... e le riforme scolastiche " con il lodevole obiettivo dii tassi di istruzione formali " ... E' in questo senso che, nel nostro libro, Paolaed io abbiamo parlato della scuola ... Paola Mastrocola: "Più che di stipendi più alti la scuola ha bisogno di promuovere cultura"