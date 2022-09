Mario Giuliacci | ecco la profezia dei 7 giorni | cosa sta per succedere in Italia

(Di martedì 6 settembre 2022) Anche l’estate 2022 è quasi giunta al termine, fra una ventina diarriverà l’autunno con il suo tempo instabile, ma già da ora stiamo notando i primi cambiamenti. Il colonnelloè un meteorologo, personaggio televisivo e accademicono. Come ogni lunedì,ha fatto le previsioni del meteo per i prossimi 7. Il Colonello ha parlato di “Estate Settembrina” per tutti glini. Vediamo nel dettaglio chesignifica e quali saranno le temperature nei prossiminel nostro Bel Paese.Il Colonelloha fatto le sue previsioni del tempo per questa settimana: “Per buona parte le temperature resteranno un poco superiori alle medie ...

infoitinterno : Meteo, Mario Giuliacci e la profezia dei 7 giorni - infoitinterno : Meteo, Mario Giuliacci e la 'rimonta africana': cosa accadrà lunedì - infoitinterno : Meteo, Mario Giuliacci: 'Ecco quando arriva il freddo', cambia tutto - infoitinterno : Meteo, Mario Giuliacci: 'Ancora caldo record'. Choc a settembre: 40 gradi, ecco dove - infoitinterno : Meteo, Mario Giuliacci da incubo: 'Piogge totali', ecco cosa significa -

Come ogni lunedì che si rispetti,ha fatto le previsioni del meteo per i prossimi 7 giorni. Naturalmente si parte dall'attualità, che fa registrare temperature leggermente superiori alla media del periodo un po' ...Un settembre da record.annuncia un nuovo colpo di scena nelle previsioni previsioni meteo e annuncia che, a differenza degli altri anni, la pioggia prevista in questo mese potrebbe superare le medie ...06 settembre 2022 a a a Come ogni lunedì che si rispetti, Mario Giuliacci ha fatto le previsioni del meteo per i prossimi 7 giorni. Naturalmente si parte dall’attualità, che fa registrare temperature ...Cielo nuvoloso e temperature massime a 32 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per martedì 6 settembre ...