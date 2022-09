Le migliori ricette a base di vino bianco (Di martedì 6 settembre 2022) Il vino: delizia per i palati, per l’olfatto, ma anche fedele compagno in cucina, nella preparazione di pietanze più o meno elaborate. Una volta aperta una bottiglia, se conservata per un massimo di 3-5 giorni in una cantinetta vino, può essere utilizzata per diverse ricette della cucina italiana, da primi piatti di pasta, passando per secondi di carne o pesce, vediamone alcune. Il vitello tonnato, classico della cucina piemontese Ricetta che può essere annoverata anche nei servizi di catering in eventi quali battesimi o matrimoni, il vitello tonnato è garanzia di un sicuro successo con gli invitati. Per preparare questo piatto per circa sei persone, occorrono 800 g di vitello, una carota, una cipolla, uno spicchio d’aglio, un litro e mezzo di acqua, 250 g di vino bianco, una foglia di ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 6 settembre 2022) Il: delizia per i palati, per l’olfatto, ma anche fedele compagno in cucina, nella preparazione di pietanze più o meno elaborate. Una volta aperta una bottiglia, se conservata per un massimo di 3-5 giorni in una cantinetta, può essere utilizzata per diversedella cucina italiana, da primi piatti di pasta, passando per secondi di carne o pesce, vediamone alcune. Il vitello tonnato, classico della cucina piemontese Ricetta che può essere annoverata anche nei servizi di catering in eventi quali battesimi o matrimoni, il vitello tonnato è garanzia di un sicuro successo con gli invitati. Per preparare questo piatto per circa sei persone, occorrono 800 g di vitello, una carota, una cipolla, uno spicchio d’aglio, un litro e mezzo di acqua, 250 g di, una foglia di ...

