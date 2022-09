La cassa integrazione non arriva: lavoratori aeroportuali in protesta sotto la sede dell’Inps (Di martedì 6 settembre 2022) Roma – “Manifestiamo per ciò che ci spetta di diritto”: si sono riuniti oggi, 06 settembre 2022, i lavoratori aeroportuali del comparto aereo sotto la sede Inps di piazza Ciro il Grande, Roma Eur, questa mattina dalle 10 alle 13, per protestare contro il mancato pagamento della cassa integrazione. Alla manifestazione, organizzata dalla FIT CISL, hanno partecipato circa 200 persone. “Sono numerosi i lavoratori di alcune aziende del trasporto aereo in cassa integrazione che subiscono ritardi di pagamento della Cigs/Fsta da parte dell’ Inps. Ritardi inaccettabili a causa dei quali il nostro sindacato ha organizzato il sit-in”. È quanto dichiara la Fit-Cisl in una nota. “Le criticità maggiori nel contesto generale dei ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022) Roma – “Manifestiamo per ciò che ci spetta di diritto”: si sono riuniti oggi, 06 settembre 2022, idel comparto aereolaInps di piazza Ciro il Grande, Roma Eur, questa mattina dalle 10 alle 13, perre contro il mancato pagamento della. Alla manifestazione, organizzata dalla FIT CISL, hanno partecipato circa 200 persone. “Sono numerosi idi alcune aziende del trasporto aereo inche subiscono ritardi di pagamento della Cigs/Fsta da parte dell’ Inps. Ritardi inaccettabili a causa dei quali il nostro sindacato ha organizzato il sit-in”. È quanto dichiara la Fit-Cisl in una nota. “Le criticità maggiori nel contesto generale dei ...

