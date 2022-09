Italia da sogno, Jannik Sinner e Matteo Berrettini regalano un nuovo record (Di martedì 6 settembre 2022) Grandi emozioni nella notte agli US Open 2022. Sinner vince la battaglia contro Ivashka e affronterà Carlos Alcaraz ai Quarti di finale. Matteo Berrettini e Jannik Sinner fanno sognare l’Italia. Il tennista altoatesino ha raggiunto il più esperto collega romano ai Quarti di finale e per la prima volta nella storia l’Italia avrà due esponenti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 6 settembre 2022) Grandi emozioni nella notte agli US Open 2022.vince la battaglia contro Ivashka e affronterà Carlos Alcaraz ai Quarti di finale.fanno sognare l’. Il tennista altoatesino ha raggiunto il più esperto collega romano ai Quarti di finale e per la prima volta nella storia l’avrà due esponenti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

