Immobile rompe il silenzio | ”Non l’avevate mai fatto!”

Non è mancata la risposta da parte di Ciro Immobile alle accuse mosse da alcuni giornali sulla presunta evasione fiscale. L'attaccante, direttamente sul suo profilo ufficiale Instagram, ha pubblicato l'immagine della fattura di un bonifico risalente al 22 febbraio 2022. Questa la didascalia scritta dall'attaccante: "Rispondo agli articoli di questa mattina che parlano di una mia vicenda personale: senza entrare nelle questioni tecniche che lascio chiarire ai professionisti, tengo a ribadire innanzitutto la mia buona fede rispetto alle contestazioni mosse tempo fa dall'Agenzia dell'Entrate e, cosa più importante, ricordo che l'importo richiesto era stato già bonificato prima della pubblicazione della sentenza della Cassazione". Inoltre, Ciro Immobile ha pubblicato una storia su Instagram che recita: "Ah ci tenevo a ringraziare tutte le prime ..."

