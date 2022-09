' Fuori dal coro' | questa sera alle 21 25 su Rete 4 | Matteo Salvini ospite di Mario Giordano

pisto_gol : Sono passati 16 anni dalla scomparsa di Giacinto Facchetti. È stato un Campione di sportività e correttezza, dentro… - LegaSalvini : Questa sera alle 21.55, il Capitano ospite di Mario Giordano a Fuori dal Coro (Rete 4). #fuoridalcoro - borghi_claudio : Oggi Sant'Abbondio, patrono di Como, un abbraccio a tutti i comaschi e un suggerimento a tutti i turisti che sono s… - salvodal52 : RT @putino: Sia l'Iran che la Corea del Nord sono in gran parte già tagliati fuori dal commercio internazionale grazie alle sanzioni americ… - Orilio1 : @campross67 @DonatoRobilotta @matteorenzi Veramente Renzi è stato votato x 2 volte segretario con maggioranze enorm… -

...04 euro Tra le quotate che invece sono alle prese con i ribassi più ampi ci sono: Eni: +3,68 per cento a 11,83 euro Hera: - 2,79 per cento a 2,40 euro Tenaris: - 2,28 per cento a 13,96 euro...risultato delle urne verrà, dopo le consuete consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il nome del nuovo presidente del Consiglio incaricato che, successivamente, ...METEO SINO AL 12 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE Un vortice di bassa pressione si sta approfondendo a ridosso del Regno Unito e convoglierà ...Abbiamo intervistato la conduttrice Elisa Isoardi al Festival del Cinema di Venezia, ecco cosa ci ha raccontato del nuovo programma in Rai.