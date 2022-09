Giancky26 : Francia: Una trentina di piscine pubbliche hanno chiuso brutalmente questo lunedì: la bolletta energetica del gesto… - GiaPettinelli : Francia: piscine chiuse per caro energia, protesta Federazione - MatteoBilli72 : RT @ROBZIK: La crisi energetica comincia ad avere un impatto sulle attività del tempo libero in Francia. Ieri una trentina di piscine pubbl… - AndreaZeoli : RT @FraBaraghini: “Piscine e musei chiusi, razionamento acqua calda, scuole riscaldate con la legna”: la trama di un film in concorso a Ven… - Analysestrategy : RT @ROBZIK: La crisi energetica comincia ad avere un impatto sulle attività del tempo libero in Francia. Ieri una trentina di piscine pubbl… -

La Federazione francese di Nuoto (FFN) chiede la "riapertura immediata" di una trentina digestite dalla società Vert marine, che ieri ha deciso di chiuderle in quanto dichiara di non essere più in grado di sostenere gli aumenti sulla bolletta energetica. "Queste chiusure hanno ...Ma non finisce qui: ai privati sarà chiesto di scaldare solo lementre i monumenti e le ... La Spagna, infine, come la, punta a tenere bassa l'aria condizionata in uffici, negozi, bar e ...La Federazione francese di Nuoto (FFN) chiede la "riapertura immediata" di una trentina di piscine gestite dalla società Vert marine, che ieri ha deciso di chiuderle in quanto dichiara di non essere p ...Diretta Italia Francia streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per i quarti di finale degli Europei pallanuoto 2022.