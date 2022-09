Fedez canta: ‘Carabinieri e Militari infami, figli di cani’, ma per la Procura non è vilipendio (Di martedì 6 settembre 2022) “I politici italiani io li chiamo infami, tutti quei figli di cani, tu come li chiami. Carabinieri e Militari io li chiamo infami, tutti quei figli di cani” È una parte del testo della canzone di Fedez per il quale il cantante è stato indagato per vilipendio. La Procura chiede l’archiviazione Un procedimento del quale la Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione. Un’istanza che la Procura ha argomentato specificando “Non hanno il connotato di vilipendio ma solo quelli della critica aspra, della provocazione e della ricerca spasmodica della notorietà”. Si tratta di un pronunciamento che fa “storia” in quanto altri musicisti potranno scegliere di comporre canzoni che vanno a colpire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 settembre 2022) “I politici italiani io li chiamo, tutti queidi cani, tu come li chiami. Carabinieri eio li chiamo, tutti queidi cani” È una parte del testo della canzone diper il quale ilnte è stato indagato per. Lachiede l’archiviazione Un procedimento del quale ladi Milano ha chiesto l’archiviazione. Un’istanza che laha argomentato specificando “Non hanno il connotato dima solo quelli della critica aspra, della provocazione e della ricerca spasmodica della notorietà”. Si tratta di un pronunciamento che fa “storia” in quanto altri musicisti potranno scegliere di comporre canzoni che vanno a colpire ...

