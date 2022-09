Europei, il Settebello rimonta la Francia e centra la semifinale (Di martedì 6 settembre 2022) Un tempo e mezzo di paura, poi è soltanto Settebello. A Spalato, nei quarti degli Europei, gli azzurri riemergono prepotentemente dopo un avvio difficile contro la Francia e aspettano la vincente di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 6 settembre 2022) Un tempo e mezzo di paura, poi è soltanto. A Spalato, nei quarti degli, gli azzurri riemergono prepotentemente dopo un avvio difficile contro lae aspettano la vincente di ...

ItaliaTeam_it : SETTEBELLO AI QUARTI! ??????? Montenegro battuto 13-8, l’Italia chiude in testa al gruppo A e accede direttamente ai… - Coninews : CHE SETTEBELLO! ????? Agli Europei di Spalato l’Italia sconfigge il Montenegro 13-8 e ottiene il primo posto nel gr… - Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA! ?? Il Settebello vince la gara d'esordio degli Europei battendo la Slovacchia per 21-9! ???????????… - EmilioR0710 : RT @Gazzetta_it: Europei, il Settebello batte la Francia e centra la semifinale #pallanuoto - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #europeispalato2022 Europallanuoto: Settebello in semifinale: Settebello inarres… -