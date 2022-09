Emergenza bollette, maxi-intervento da 100 miliardi nel Regno Unito: congelati i rincari (Di martedì 6 settembre 2022) Liz Truss è la nuova premier del Regno Unito dopo che la regina Elisabetta II, nel corso del loro incontro al castello di Balmoral in Scozia, le ha chiesto di formare un nuovo governo. Truss, 47 anni, ha dunque assunto l'incarico nel corso della coreografica cerimonia, che si è svolta all'indomani della sua elezione a leader del partito conservatore. Il suo predecessore Boris Johnson si è dimesso formalmente nel corso di un'udienza con la monarca avvenuta poco prima sempre a Balmoral e le sue dimissioni sono state accettate da Elisabetta. “La nuova premier Truss e il suo governo faranno di tutto per aiutare le persone a superare questa crisi energetica. Ne usciremo più forti”, le dichiarazioni premier britannico uscente, che ha teso la mano a Truss sull'Emergenza bollette. “Il Regno ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) Liz Truss è la nuova premier deldopo che la regina Elisabetta II, nel corso del loro incontro al castello di Balmoral in Scozia, le ha chiesto di formare un nuovo governo. Truss, 47 anni, ha dunque assunto l'incarico nel corso della coreografica cerimonia, che si è svolta all'indomani della sua elezione a leader del partito conservatore. Il suo predecessore Boris Johnson si è dimesso formalmente nel corso di un'udienza con la monarca avvenuta poco prima sempre a Balmoral e le sue dimissioni sono state accettate da Elisabetta. “La nuova premier Truss e il suo governo faranno di tutto per aiutare le persone a superare questa crisi energetica. Ne usciremo più forti”, le dichiarazioni premier britannico uscente, che ha teso la mano a Truss sull'. “Il...

