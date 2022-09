Elezioni 2022, Salvini: “Condanno Russia ma sanzioni non funzionano” (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io non metto in piede in Russia da 4 anni e gli accordi con la Russia li ha fatti Letta da premier. Mi sembra di essere stato chiaro: Condanno la Russia? Sì. Le sanzioni stanno funzionando? No”. Così Matteo Salvini a Fuori dal coro su Rete4. “Non Salvini, ma qualunque economista ha notato che le sanzioni invece di mettere in ginocchio la Russia stanno in mettendo in ginocchio l’Europa e l’Italia”, ha continuato il leghista aggiungendo: “Penso che la Meloni speri che le sanzioni nei prossimi mesi siano efficaci”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io non metto in piede inda 4 anni e gli accordi con lali ha fatti Letta da premier. Mi sembra di essere stato chiaro:la? Sì. Lestanno funzionando? No”. Così Matteoa Fuori dal coro su Rete4. “Non, ma qualunque economista ha notato che leinvece di mettere in ginocchio lastanno in mettendo in ginocchio l’Europa e l’Italia”, ha continuato il leghista aggiungendo: “Penso che la Meloni speri che lenei prossimi mesi siano efficaci”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

PagellaPolitica : ?? Il 96 per cento delle promesse contenute nei programmi elettorali è senza coperture economiche:… - PagellaPolitica : Il centrodestra, il Partito democratico, il Movimento 5 stelle e Azione-Italia viva hanno promesso circa 330 misure… - petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - Mcx83 : RT @Ruffino_Lorenzo: Il 55,8% dei candidati alle elezioni sono uomini e l'età media è di 51,5 anni. Nel mio articolo su @you_trend tutti i… - SLN_Magazine : Elezioni 2022, l'esperto: 'Fiamma sì o no nel simbolo? Per Meloni è partita win-win'. Leggi l'articolo cliccando qu… -