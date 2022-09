Condò | “In Champions | il Milan può arrivare più lontano di quanto si pensi”

sportli26181512 : Condò sul Milan: 'Tra le italiane il suo tipo di calcio è quello più europeo': Ospite negli studi di Sky, il giorna… - PianetaMilan : .@PaoloCond : “In #Champions, il @acmilan può arrivare più lontano di quanto si pensi” #ACMilan #Milan… - ACMilanAddict1 : Condò: 'Il Milan può ambire al primo posto nel girone di Champions League' #ACMilan #SempreMilan #Rossoneri | Milan… - sportli26181512 : Condò: 'Il Milan può ambire al primo posto nel girone di Champions League': Paolo Condò, giornalista, è intervenuto… - milansette : Condò: 'Il Milan può ambire al primo posto nel girone di Champions League' #acmilan #rossoneri -

... diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go Conduce: Anna Billò In studio: Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo, Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news ore 18 'League Show' Sky ......35 In studio: Alessandro Bonan, Alessandro Costacurta, Walter Zenga, Paolo, Gianluca Di ... Per il triennio 2021 - 2024, sarà visibile tutta la UEFALeague - con le 121 partite già ...