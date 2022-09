Bruxelles: “UE agli sgoccioli sulla fornitura armi all’Ucraina” (Di martedì 6 settembre 2022) Stando a Josep Borrell, responsabile della diplomazia dell’Unione, lo stock di armi nelle scorte dei paesi UE sta progressivamente raggiungendo i minimi storici a causa della guerra in Ucraina. Borrell risponde alle nuove richieste di Kiev, ultimamente impegnata sul fronte sia nella difesa dall’invasione russa sia nella programmata controffensiva a Kherson, che però potrebbe vedersi mancare il supporto logistico degli armamenti europei. Il rappresentante ha poi invitato i paesi membri dell’Unione a rafforzare ulteriormente i propri arsenali, entro una strategia di acquisto congiunto già adoperato per i vaccini durante le fasi pandemiche. Secondo l’Ukraine Support Tracker, che misura appunto la percentuale di supporto militare inviato rispetto agli impegni presi, nessun paese europeo è stato in grado di supplire completamente alla domanda ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Stando a Josep Borrell, responsabile della diplomazia dell’Unione, lo stock dinelle scorte dei paesi UE sta progressivamente raggiungendo i minimi storici a causa della guerra in Ucraina. Borrell risponde alle nuove richieste di Kiev, ultimamente impegnata sul fronte sia nella difesa dall’invasione russa sia nella programmata controffensiva a Kherson, che però potrebbe vedersi mancare il supporto logistico degli armamenti europei. Il rappresentante ha poi invitato i paesi membri dell’Unione a rafforzare ulteriormente i propri arsenali, entro una strategia di acquisto congiunto già adoperato per i vaccini durante le fasi pandemiche. Secondo l’Ukraine Support Tracker, che misura appunto la percentuale di supporto militare inviato rispettoimpegni presi, nessun paese europeo è stato in grado di supplire completamente alla domanda ...

