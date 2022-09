Bollette a 28 giorni: Cassazione dice no, respinto ricorso Fastweb (Di martedì 6 settembre 2022) Il tribunale aveva confermato con più sentenze la multa dell'Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) di 1,16 miliardi di euro per il mancato rispetto delle norme sulla cadenza mensile del rinnovo delle offerte per la telefonia fissa e per quella fisso-mobile L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 6 settembre 2022) Il tribunale aveva confermato con più sentenze la multa dell'Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) di 1,16 miliardi di euro per il mancato rispetto delle norme sulla cadenza mensile del rinnovo delle offerte per la telefonia fissa e per quella fisso-mobile L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Bollette a 28 giorni, la Cassazione chiude e dice no #ANSA - 47simosogno : RT @ultimenotizie: No definitivo alle 'Bollette a 28 giorni'. La Corte di Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso di #Fastweb per… - LaPeppi : RT @canislupus80: @DAVIDPARENZO Abbasseremo i caloriferi a 19°, un'ora in meno al giorno, 15 giorni in meno. A lei sembrerà poca cosa, ma c… - aanthl : @lauraboldrini @EnricoLetta Mancano 20 giorni al voto e voi ancora state ancora a 'non facciamo vincere la destra f… - canislupus80 : @DAVIDPARENZO Abbasseremo i caloriferi a 19°, un'ora in meno al giorno, 15 giorni in meno. A lei sembrerà poca cosa… -