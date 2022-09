1982-1991 | chiamiamoli pure gli anni dell’edonismo Reaganiano

Leggi su panorama

(Di martedì 6 settembre 2022) Li hanno chiamati in modi diversi,del riflusso nel privato o del disimpegno dalla politica. Ma forse la definizione più azzeccata è quella che si fece largo in tv, fra battute demenziali e siparietti comici: Edonismo. Un tormentone che Roberto D’Agostino, celebre «lookologo» di Quelli della notte, programma mitologico battezzato da Renzo Arbore, ha definito il piedino di porco per penetrare nella Weltanschauung degliOttanta. Ronald Reagan c’entra poco, se non che in quel decennio rappresentò l’America come 40esimo presidente degli Stati Uniti. La definizione invece, ha molto a che fare con il Sessantotto e con ciò che venne dopo come conseguenza di quella rivolta giovanile, ovvero glidi piombo. Sì, l’Edonismofu un modo di lasciarsi alle spalle una stagione cupa, ...